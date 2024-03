Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Standard Lithium-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 1,30 USD zu.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 4,0 Prozent auf 1,30 USD. Kurzfristig markierte die Standard Lithium-Aktie bei 1,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 47.796 Standard Lithium-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,83 USD) erklomm das Papier am 13.07.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 271,54 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,12 USD ab. Mit einem Kursverlust von 13,85 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Standard Lithium veröffentlichte am 08.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.05.2024 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Lithium im Jahr 2024 -0,236 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

