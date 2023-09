Standard Lithium Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Standard Lithium

Standard Lithium im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 3,33 USD.

Die Standard Lithium-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 3,33 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Lithium-Aktie bisher bei 3,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,48 USD. Bisher wurden via AMEX 65.529 Standard Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 5,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2022). Gewinne von 76,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.01.2023 (2,84 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Lithium ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Am 08.11.2024 wird Standard Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,110 CAD je Standard Lithium-Aktie.

