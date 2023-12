Standard Lithium Aktie News: Anleger schicken Standard Lithium am Mittag ins Minus

So bewegt sich Standard Lithium

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 2,01 EUR.

Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr um 3,6 Prozent auf 2,01 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 30.976 Standard Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 126,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2023 bei 1,83 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Lithium am 10.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium -0,08 CAD je Aktie generiert.

Am 01.03.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2024 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,127 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

