Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag im Plus

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 4,19 USD. Die Standard Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,22 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,08 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 55.582 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 60,62 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.01.2023 bei 2,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 11.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Standard Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Standard Lithium rechnen Experten am 08.11.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,100 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

