Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Standard Lithium-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 2,83 USD.

Die Standard Lithium-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 2,83 USD. Bei 2,87 USD markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 2,85 USD. Zuletzt wurden via AMEX 36.989 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,96 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,27 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 22.09.2023 legte Standard Lithium die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Standard Lithium-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

