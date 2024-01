Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Mittag nordwärts

So bewegt sich Standard Lithium

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Standard Lithium. Zuletzt konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,3 Prozent auf 1,87 EUR.

Um 11:59 Uhr wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 1,87 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Standard Lithium-Aktie bei 1,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,83 EUR. Von der Standard Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.443 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 4,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 59,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 1,49 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 25,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2023 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Standard Lithium am 01.03.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,120 CAD je Standard Lithium-Aktie.

