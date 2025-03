Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich Standard Lithium

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Standard Lithium-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via CDNX bei 1,86 CAD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:40 Uhr bei der Standard Lithium-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via CDNX bei 1,86 CAD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Lithium-Aktie bei 1,88 CAD. Die Standard Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,86 CAD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,88 CAD. Bisher wurden heute 1.672 Standard Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,67 CAD. Dieser Kurs wurde am 31.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 97,31 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,45 CAD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 22,04 Prozent Luft nach unten.

Am 12.11.2024 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht.

In der Standard Lithium-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,161 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

