Standard Lithium Aktie News: Anleger schicken Standard Lithium am Vormittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Das Papier von Standard Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 2,0 Prozent auf 4,38 USD ab.

Um 22:15 Uhr ging es für die Standard Lithium-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 4,38 USD. Das bisherige Tagestief markierte Standard Lithium-Aktie bei 4,33 USD. Bei 4,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 47.433 Standard Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2022 bei 6,73 USD. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 34,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.01.2023 bei 2,84 USD. Abschläge von 35,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 11.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Standard Lithium dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,100 CAD je Standard Lithium-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran