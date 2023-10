Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 2,51 EUR bewegte sich die Standard Lithium-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Standard Lithium-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 2,51 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Lithium-Aktie bei 2,55 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Lithium-Aktie bisher bei 2,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,50 EUR. Der Tagesumsatz der Standard Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 48.574 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2022 erreicht. Gewinne von 93,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 1,12 Prozent sinken.

Am 22.09.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Standard Lithium-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

2024 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,130 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

