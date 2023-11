Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Kurs der Standard Lithium

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 2,63 EUR.

Die Standard Lithium-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 2,63 EUR abwärts. Bei 2,60 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.001 Standard Lithium-Aktien.

Am 14.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,28 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 1,99 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Am 22.09.2023 hat Standard Lithium in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden.

Die Standard Lithium-Bilanz für Q1 2024 wird am 10.11.2023 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Standard Lithium möglicherweise am 08.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie.

