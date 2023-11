Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Standard Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 2,76 EUR.

Die Standard Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:45 Uhr 4,5 Prozent im Plus bei 2,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Standard Lithium-Aktie sogar auf 2,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 75.545 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.11.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Lithium-Aktie somit 41,75 Prozent niedriger. Am 18.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 22.09.2023 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Standard Lithium rechnen Experten am 08.11.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Standard Lithium-Verlust in Höhe von -0,130 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran