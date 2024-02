Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verteuert sich am Montagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Standard Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 1,29 EUR.

Das Papier von Standard Lithium konnte um 16:04 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 1,29 EUR. Kurzfristig markierte die Standard Lithium-Aktie bei 1,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,28 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Standard Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.156 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,57 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 254,46 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Standard Lithium-Verlust in Höhe von -0,115 CAD je Aktie aus.

