Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Standard Lithium. Zuletzt wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 1,39 USD nach oben.

Um 22:15 Uhr ging es für das Standard Lithium-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 1,39 USD. Zwischenzeitlich stieg die Standard Lithium-Aktie sogar auf 1,39 USD. Bei 1,32 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Bisher wurden heute 101.574 Standard Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,96 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 71,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,12 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2024 erreicht. Abschläge von 19,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Lithium am 10.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Standard Lithium ein Ergebnis je Aktie von -0,08 CAD vermeldet.

Die Standard Lithium-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.03.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Standard Lithium 2024 einen Verlust in Höhe von -0,115 CAD ausweisen wird.

