Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der CDNX-Sitzung um 2,5 Prozent auf 1,82 CAD.

Um 15:47 Uhr stieg die Standard Lithium-Aktie. In der CDNX-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 1,82 CAD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Lithium-Aktie bisher bei 1,82 CAD. Bei 1,80 CAD startete der Titel in den CDNX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.090 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,67 CAD) erklomm das Papier am 31.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 101,65 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,45 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 25,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 12.11.2024 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,161 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

