Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 4,14 EUR.

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 4,14 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Standard Lithium-Aktie sogar auf 4,14 EUR. Bei 4,06 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der Standard Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 17.843 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2022 bei 6,45 EUR. 55,87 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Verlust von 36,88 Prozent wieder erreichen.

Am 11.05.2023 legte Standard Lithium die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Standard Lithium am 31.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.11.2024.

2023 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,100 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

