Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Standard Lithium. Der Standard Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 3,12 EUR.

Die Aktie verlor um 11:30 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,12 EUR. Die Standard Lithium-Aktie sank bis auf 3,12 EUR. Bei 3,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 4.902 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2022 erreicht. 86,03 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,61 EUR. Dieser Wert wurde am 02.01.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,34 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 11.05.2023 äußerte sich Standard Lithium zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Standard Lithium am 31.10.2023 präsentieren. Am 08.11.2024 wird Standard Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,110 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

