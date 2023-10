Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gewinnt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Standard Lithium. Zuletzt wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 2,29 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 2,29 EUR zu. Die Standard Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,31 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,29 EUR. Bisher wurden via Tradegate 100.427 Standard Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 111,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2023 bei 2,19 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,53 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Lithium gewährte am 22.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Am 08.11.2024 wird Standard Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie.

