Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 4,38 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die Standard Lithium-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 4,38 USD. In der Spitze büßte die Standard Lithium-Aktie bis auf 4,36 USD ein. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 4,49 USD. Von der Standard Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.145 Stück gehandelt.

Am 12.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 USD an. 53,65 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.01.2023 Kursverluste bis auf 2,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Standard Lithium gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,100 CAD je Standard Lithium-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran