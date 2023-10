Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 2,32 EUR.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,1 Prozent auf 2,32 EUR. Die Standard Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,32 EUR aus. Bei 2,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.762 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,85 EUR an. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 52,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 2,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 22.09.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Standard Lithium möglicherweise am 08.11.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

