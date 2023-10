Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Freitagvormittag gesucht

Kurs der Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Standard Lithium-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 2,39 USD.

Die Standard Lithium-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 2,39 USD. Die Standard Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,40 USD an. Mit einem Wert von 2,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 86.290 Standard Lithium-Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 51,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Lithium veröffentlichte am 22.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Standard Lithium veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Standard Lithium rechnen Experten am 08.11.2024.

2024 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,130 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

