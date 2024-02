Standard Lithium Aktie News: Hausse bei Standard Lithium am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,9 Prozent auf 1,55 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Standard Lithium-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 6,9 Prozent auf 1,55 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Lithium-Aktie bei 1,65 USD. Bei 1,45 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.533 Standard Lithium-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,87 USD) erklomm das Papier am 10.02.2023. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 68,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,12 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Verlust von 27,74 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 10.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 CAD gegenüber -0,08 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen.

2024 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,115 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

