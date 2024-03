Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Zuletzt wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 1,19 EUR nach oben.

Im Tradegate-Handel gewannen die Standard Lithium-Papiere um 16:04 Uhr 1,7 Prozent. Der Kurs der Standard Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,23 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,19 EUR. Von der Standard Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.630 Stück gehandelt.

Bei 4,35 EUR markierte der Titel am 09.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 265,07 Prozent Luft nach oben. Bei 1,02 EUR fiel das Papier am 19.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 14,69 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 08.02.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Standard Lithium am 29.05.2024 präsentieren.

2024 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,236 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

