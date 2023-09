Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 3,03 EUR abwärts.

Die Standard Lithium-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 3,03 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Lithium-Aktie bisher bei 3,03 EUR. Bei 3,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 113.616 Standard Lithium-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,81 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Lithium-Aktie somit 47,83 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.01.2023 bei 2,61 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 13,80 Prozent Luft nach unten.

Standard Lithium gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Standard Lithium 2023 einen Verlust in Höhe von -0,110 CAD je Aktie ausweisen dürften.

