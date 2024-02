Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Standard Lithium-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 1,52 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Standard Lithium-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 1,52 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,62 USD. Zuletzt wurden via AMEX 61.346 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,87 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 220,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,32 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 10.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ein EPS von -0,08 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Standard Lithium wird am 01.03.2024 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,115 CAD je Standard Lithium-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran