Standard Lithium Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Standard Lithium

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Zuletzt ging es für die Standard Lithium-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 1,89 USD.

Die Standard Lithium-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 1,89 USD. Das bisherige Tagestief markierte Standard Lithium-Aktie bei 1,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,94 USD. Von der Standard Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.494 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 4,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 162,43 Prozent hinzugewinnen. Am 14.12.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,66 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 CAD erwirtschaftet worden.

Am 01.03.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Lithium einen Verlust von -0,120 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

