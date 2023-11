Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2,61 EUR abwärts.

Die Standard Lithium-Aktie wies um 16:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 2,61 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Standard Lithium-Aktie bei 2,55 EUR. Bei 2,69 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.971 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2022 bei 4,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 82,08 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2023 bei 1,99 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 22.09.2023 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Standard Lithium im Jahr 2024 -0,130 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran