Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Aktie von Standard Lithium zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 2,84 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 2,84 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Lithium-Aktie bei 2,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.930 Standard Lithium-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,96 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. 74,65 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,29 USD erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Lithium ließ sich am 22.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

