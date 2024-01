Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag in Rot

So bewegt sich Standard Lithium

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 2,1 Prozent auf 1,85 USD.

Die Standard Lithium-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 1,85 USD. Im Tief verlor die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,86 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 47.212 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,96 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 168,11 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,66 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 10,27 Prozent sinken.

Standard Lithium ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Standard Lithium 2024 einen Verlust in Höhe von -0,120 CAD ausweisen wird.

