Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Montagmittag mit Einbußen

Kurs der Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 3,82 EUR.

Um 12:03 Uhr fiel die Standard Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 3,82 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Standard Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,81 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,90 EUR. Zuletzt wechselten 14.268 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 68,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Lithium-Aktie. Bei 2,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Standard Lithium am 11.05.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Standard Lithium am 31.10.2023 präsentieren. Standard Lithium dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Standard Lithium 2023 einen Verlust in Höhe von -0,100 CAD ausweisen wird.

