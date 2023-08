Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktie verlor zuletzt in der AMEX-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,46 USD.

Die Aktie verlor um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 1,8 Prozent auf 4,46 USD. In der Spitze büßte die Standard Lithium-Aktie bis auf 4,43 USD ein. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,55 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.818 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.08.2022 bei 6,73 USD. Mit einem Zuwachs von 50,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.01.2023 (2,84 USD). Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 57,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 11.05.2023 äußerte sich Standard Lithium zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Standard Lithium-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Standard Lithium 2023 einen Verlust in Höhe von -0,110 CAD je Aktie ausweisen dürften.

