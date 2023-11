Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag im Bärenmodus

So bewegt sich Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 6,7 Prozent im Minus bei 2,65 USD.

Die Standard Lithium-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 6,7 Prozent auf 2,65 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Standard Lithium-Aktie ging bis auf 2,65 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 23.708 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,96 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Lithium-Aktie somit 46,57 Prozent niedriger. Bei 2,29 USD erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Standard Lithium gewährte am 22.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt.

Am 01.03.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Standard Lithium veröffentlicht werden.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran