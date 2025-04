Standard Lithium Aktie News: Anleger schicken Standard Lithium am Nachmittag ins Plus

Blick auf Standard Lithium-Kurs

Die Aktie von Standard Lithium zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach oben. Im CDNX-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 1,71 CAD.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der CDNX-Sitzung 4,9 Prozent auf 1,71 CAD zu. Die Standard Lithium-Aktie legte bis auf 1,74 CAD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den CDNX-Handel startete das Papier bei 1,64 CAD. Zuletzt wechselten 15.650 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Bei 3,67 CAD markierte der Titel am 31.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,62 Prozent. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,45 CAD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 12.11.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Standard Lithium hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Lithium-Verlust in Höhe von -0,156 CAD je Aktie aus.

