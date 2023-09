Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium präsentiert sich am Montagmittag fester

Standard Lithium im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Standard Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 3,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:32 Uhr sprang die Standard Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 3,02 EUR zu. Bei 3,03 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 31.115 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2022). 92,45 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,45 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 11.05.2023 lud Standard Lithium zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Standard Lithium am 31.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Standard Lithium-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,110 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran