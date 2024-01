Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Standard Lithium gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,0 Prozent auf 1,60 USD abwärts.

Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 8,0 Prozent auf 1,60 USD ab. Die Standard Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,60 USD nach. Bei 1,76 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten via AMEX 335.317 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 67,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,60 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.11.2023 lud Standard Lithium zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Standard Lithium vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.03.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,115 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran