Standard Lithium Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,15 EUR ab.

Das Papier von Standard Lithium befand sich um 11:30 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,4 Prozent auf 1,15 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Standard Lithium-Aktie ging bis auf 1,14 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,17 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.791 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 279,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 19.01.2024 Kursverluste bis auf 1,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Lithium ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Standard Lithium am 29.05.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,236 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

