Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktie verlor zuletzt in der CDNX-Sitzung 4,7 Prozent auf 1,62 CAD.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der CDNX-Sitzung 4,7 Prozent auf 1,62 CAD. Zwischenzeitlich weitete die Standard Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,60 CAD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,66 CAD. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Lithium-Aktien beläuft sich auf 185.818 Stück.

Am 13.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,38 CAD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 293,83 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,51 CAD. Dieser Wert wurde am 27.02.2024 erreicht. Abschläge von 6,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Standard Lithium gewährte am 08.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.05.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,236 CAD je Standard Lithium-Aktie.

