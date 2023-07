Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag höher

So entwickelt sich Standard Lithium

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Lithium. Zuletzt stieg die Standard Lithium-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 4,73 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Standard Lithium-Papiere um 22:15 Uhr 3,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Standard Lithium-Aktie bei 4,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,55 USD. Bisher wurden heute 47.708 Standard Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,84 USD erreichte der Anteilsschein am 05.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Standard Lithium gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen.

Standard Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Standard Lithium 2023 einen Verlust in Höhe von -0,100 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran