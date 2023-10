Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktienentwicklung

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,3 Prozent auf 2,81 EUR.

Die Aktie verlor um 16:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,3 Prozent auf 2,81 EUR. Bei 2,77 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,88 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 80.942 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2022 markierte das Papier bei 4,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,16 EUR am 05.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 23,19 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Standard Lithium am 22.09.2023 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Standard Lithium 2024 einen Verlust in Höhe von -0,130 CAD je Aktie ausweisen dürften.

