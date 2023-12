Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gibt am Nachmittag nach

Standard Lithium im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 4,8 Prozent auf 1,70 EUR nach.

Um 16:04 Uhr ging es für die Standard Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 1,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Standard Lithium-Aktie ging bis auf 1,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 238.474 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 169,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.12.2023 (1,67 EUR). Mit Abgaben von 1,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 CAD erwirtschaftet worden.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.03.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Standard Lithium 2024 einen Verlust in Höhe von -0,127 CAD je Aktie ausweisen dürften.

