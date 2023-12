Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gibt am Dienstagvormittag deutlich nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,9 Prozent bei 1,91 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Standard Lithium gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 5,9 Prozent auf 1,91 USD abwärts. Die Standard Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,88 USD ab. Mit einem Wert von 2,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via AMEX 120.840 Standard Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,96 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 159,69 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,88 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Am 10.11.2023 legte Standard Lithium die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Standard Lithium hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 CAD je Aktie gewesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Standard Lithium am 01.03.2024 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,127 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran