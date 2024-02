Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gewinnt am Dienstagvormittag kräftig

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Standard Lithium. Zuletzt ging es für das Standard Lithium-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 6,3 Prozent auf 1,51 USD.

Um 22:15 Uhr stieg die Standard Lithium-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 6,3 Prozent auf 1,51 USD. Die Standard Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,55 USD aus. Bei 1,38 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.319 Standard Lithium-Aktien.

Bei 4,83 USD markierte der Titel am 13.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 219,87 Prozent. Am 20.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Verlust von 25,83 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Lithium am 08.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.05.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 CAD je Standard Lithium-Aktie.

