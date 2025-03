Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Standard Lithium im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im CDNX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 1,90 CAD.

Die Standard Lithium-Aktie stand in der CDNX-Sitzung um 15:50 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 1,90 CAD. In der Spitze fiel die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,87 CAD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,92 CAD. Von der Standard Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.861 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,67 CAD. Dieser Kurs wurde am 31.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 93,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,45 CAD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,06 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,161 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

