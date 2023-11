Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verbilligt sich am Vormittag

Kurs der Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 2,62 USD.

Die Standard Lithium-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 2,62 USD abwärts. In der Spitze büßte die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,47 USD ein. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 2,71 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 36.588 Standard Lithium-Aktien.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Lithium-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (2,29 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 14,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 22.09.2023 äußerte sich Standard Lithium zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Standard Lithium wird am 01.03.2024 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie.

