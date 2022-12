Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verteuert sich am Dienstagmittag

Das Papier von Standard Lithium konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,1 Prozent auf 3,53 EUR. Die Standard Lithium-Aktie legte bis auf 3,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,50 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 3.530 Standard Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 8,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,47 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 20,68 Prozent Luft nach unten.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.11.2024.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je Standard Lithium-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Lithium Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Lithium Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Lithium

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com