Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag billiger

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 1,06 EUR.

Die Standard Lithium-Aktie notierte um 16:04 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 1,06 EUR. Bei 1,05 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 95.024 Standard Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.06.2023 erreicht. 309,03 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,02 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Lithium ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.05.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Lithium einen Verlust von -0,236 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

