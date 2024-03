Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Standard Lithium-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 1,10 EUR.

Die Standard Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:57 Uhr bei 1,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Lithium-Aktie bisher bei 1,10 EUR. Der Kurs der Standard Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,09 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 1,09 EUR. Zuletzt wechselten 10.090 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.06.2023 auf bis zu 4,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 294,20 Prozent wieder erreichen. Am 19.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,89 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Lithium ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Standard Lithium am 29.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Lithium im Jahr 2024 -0,236 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

