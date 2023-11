Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Standard Lithium zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Standard Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 2,52 EUR.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 2,52 EUR. Bei 2,54 EUR erreichte die Standard Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,51 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.908 Standard Lithium-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,75 EUR erreichte der Titel am 14.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 46,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,99 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Standard Lithium ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie.

