Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag verlustreich

Standard Lithium im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Das Papier von Standard Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,6 Prozent auf 1,77 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr ging es für die Standard Lithium-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 1,77 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,66 USD. Bei 1,66 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Lithium-Aktien beläuft sich auf 95.501 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 4,96 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 180,23 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 1,66 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 10.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Standard Lithium am 01.03.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,127 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran