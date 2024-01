Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verliert am Montagvormittag kräftig

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 5,6 Prozent auf 1,51 USD ab.

Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 5,6 Prozent auf 1,51 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Standard Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,51 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,60 USD. Bisher wurden via AMEX 109.664 Standard Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,96 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 228,48 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,51 USD am 12.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 0,00 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 10.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,115 CAD je Standard Lithium-Aktie.

