Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Standard Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 1,27 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Standard Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:17 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 1,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Lithium-Aktie bei 1,31 EUR. Mit einem Wert von 1,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.995 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 4,44 EUR markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 248,39 Prozent hinzugewinnen. Bei 1,02 EUR fiel das Papier am 19.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,19 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.02.2024 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.05.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Standard Lithium 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran